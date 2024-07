Paola es la primera eliminada

La emoción y el drama regresaron con la segunda temporada de La casa de los famosos, que ha capturado la atención del público desde su inicio. Este domingo 28 de julio se vivió el primer día de eliminación, en una gala conducida por Galilea Montijo.

Desde su estreno, el reality ha generado una ola de comentarios tanto positivo como negativos en las redes sociales; lo que sí es un hecho es que ha capturado la atención del público.

Conocimos al primer eliminado de la temporada, un momento que dejó a todos al borde de sus asientos. Recordemos que los nominados para esta primera eliminación fueron Paola Durante, Mario Bezares, Shanik Berman y Briggitte Bozzo.

El primer salvado fue Mario Bezares, luego Shanik Berman, y posteriormente Briggitte Bozzo y Paola Durante entraron a la puerta de eliminación, en donde se dio a conocer que la que abandona la casa es Paola Durante.

Así fueron los posicionamientos

Los posicionamientos de los concursantes añadieron una capa adicional de tensión y drama. Dentro de los más destacados fue el del “Potro” quien se fue directo con Shanik, con quien ya había tenido roces previos. “Me cuestionaste en el sentido de dormir contigo y que el pasado me define. Me lastimó, me hiciste sentir incómodo. No quiero ser incongruente y en el momento no me pude arrepentir; eres una persona muy inteligente y creo que puede ser peligroso tenerte como enemiga”, expresó antes de ponerse detrás de ella.

Por su parte, Ricardo Peralta no ocultó sus sentimientos hacia Mario Bezares. “Es muy complejo porque has intentado hacer acercamientos conmigo, pero no está sucediendo para mí. No me río de las cosas que haces, las formas en que pones temas de estrés”, le dijo directamente.

También Gala Montes sacó a relucir problemas personales al hablar sobre Shanik diciéndole que era una persona “tóxica” al igual que parte de su familia. “Identifico patrones similares a lo que he vivido; tienes mucho qué trabajar en ti y pedir perdón no basta”, afirmó la actriz.

Otra de las sorpresas fue la declaración de Arath de la Torre contra Bezares. “No me gustaría que salieras, pero ya no creo que puedas dar más a la casa. La gente ya escuchó lo que tenías que decir”, señaló el conductor antes la sorpresa de sus compañeros y el público.

Uno de los momentos más intensos de la noche fue el enfrentamiento de Sabine Moussier con Shanik. “Solo hay una persona a la que he escuchado hablar mal de mí y te escuché. Quedé en salvarte y me molestó. Sabiendo que podías lastimar gente lo seguiste haciendo; eres fuerte y lo que das de contenido es maravilloso. Te deseo lo mejor”, externó Sabine antes de ponerse detrás de ella y abrazarla.