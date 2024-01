Paola llora al recibir consuelo de una niña

Después de la presunta agresión de su pareja, Paola Suárez reporta mejoría de las lesiones que se le hicieron en el rostro. Con un estado de ánimo elevado, la integrante de “Las Perdidas” se ha dado a la tarea de conversar con sus fans sobre lo sucedido.

Las imágenes de la influencer con hematomas y el ojo inmovilizado paralizaron a su comunidad de seguidores. Y es que más de uno se preocupó por su estado de salud, sobre todo, porque se aventó del balcón en medio de la pelea con José de Jesús.

Al retomar su contenido en Youtube, Paolita Suárez realizó una transmisión en vivo, donde una niña la dejó sumamente conmovida al consolarla por el episodio de violencia. “La Patitas” ha recibido múltiples muestras de apoyo de parte de sus fans. Pero una pequeña se robó su corazón al confesarle que, la misma noche que se arrojó del balcón, no pudo dormir de la preocupación. “Sí me preocupé mucho por haberte caído de la camioneta, sí me preocupé mucho. Casi no pude dormir toda la noche”, se escuchó decir a la niña sin imaginar el impacto que sus palabras tendrían sobre Paola Suárez.

La fan le contó que admiraba tanto a Wendy Guevara como al resto de “Las Perdidas”. Sin embargo, al recibir el inocente consuelo de la pequeña, rompió en llanto. “Ay, mija. No me hubieras dicho eso”, expresó Paola Suárez. Y en seguida, la niña le pidió disculpas por haberla hecho llorar y se ofreció a llevarle papel para secar sus lágrimas.

Suárez mencionó que, a causa del episodio violento y de los problemas que tuvo con su pareja, se encuentra sensible. Se ha mostrado agradecida con las personas que creen en su versión de los hechos, ya que al revelarse que había sido hospitalizada de emergencia fue acusada de mentir para obtener vistas.

El emotivo momento que “La Perdida” vivió con la pequeña fan conmovió a decenas de internautas y así se lo hicieron saber. “Paola es tan bonita persona que por eso los niños la quieren tanto”. “La inocencia de los niños”. “Si tan solo Paolita supiera que todo México estaba preocupado por ella”. “Paola, te queremos muchísimo, cuídate, mi reina, un abrazo con mucho”. “Las palabras tan sinceras”, fueron algunas del a reacciones.