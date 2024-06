Paola Núñez supera los nervios

Los nervios de trabajar con Will Smith y Martin Lawrence quedaron atrás para la mexicana Paola Núñez, quien nuevamente comparte créditos con los actores en Bad boys, hasta la muerte, cinta que se estrenó este fin de semana.

Núñez reveló que hace cuatro años, cuando hizo la primera cinta con ellos, sentía que tenía muchas cosas por probar y estaba nerviosa todo el tiempo. “Cuando yo hice la anterior, estaba nerviosa en general, sentí que tenía algo que probar como actriz y siempre estaba nerviosa antes de hacer las escenas, además me cambiaban los diálogos y pues yo estaba trabajando en un idioma que no es el mío”, dijo.

Paola señaló que Will Smith es una persona que suele cambiar los diálogos de las cintas y, por ello, las escenas están en constante movimiento. “Yo soy más estructurada, me aprendo todo de memoria y no me gusta que me cambien las cosas entonces eso me ponía nerviosa”, afirma.

La actriz compartió que fue una sorpresa para ella que la volvieran a invitar a trabajar. “Pensé que no iba a pasar, he notado, porque yo sí soy fan de la franquicia desde chiquita, que cada película había como una protagonista distinta y cuando hicieron un cambio en mi personaje y Rita se convirtió en la capitana de la policía en Miami, entonces dije ‘tendría que estar’”, contó.