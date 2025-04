Paola Ramones “libera” a Adal

“Adal, ¡ya va a comenzar tu monólogo!; Adal, ¡te ves más gordo en la televisión!”, grita uno de los tres hombres que, en una vieja bodega, con las paredes descarapeladas, piso polvoso y viendo una pequeña televisión, tienen secuestrado al famoso conductor del programa nocturno Otro rollo.

La escena es una recreación de lo ocurrido hace 27 años, durante marzo de 1998, cuando el regiomontano fue secuestrado cerca de su departamento en la Ciudad de México y privado de su libertad durante una semana; permaneció amarrado y fue alimentado únicamente con un sándwich y un refresco, hasta que se pagó el rescate de un millón de dólares.

Detrás de un pequeño monitor, a unos cuantos pasos, Paola Ramones, hija de Adal, grita “¡corte!”. Ella es el cerebro detrás del cortometraje llamado Quieren monólogo, protagonizado por Daniel Tovar (Mirreyes vs Godínez), y que se filmó durante tres días en locaciones capitalinas.

Mientras se efectúa la secuencia, la joven cineasta se ríe un poco al escuchar lo absurdo del diálogo, pero sabe que, de cierta manera, así ocurrió. “(El secuestro) fue algo que lo marcó para toda su vida y gracias a Dios yo no estaba viva (tiene 23 años), pero por ende me marcó. Creo que algo que sirve para liberar traumas es enfrentarlos, hacer catarsis, y justo este cortometraje es también de cómo la tragedia, si le sumas tiempo, hace comedia”, dice Paola Ramones durante un receso del rodaje. “No quería solo abordarlo en drama, quería una narrativa nueva, poner mi toque como directora y agarrar dos historias en paralelo, una presente y otra en el pasado, entonces es enseñarle a la gente que sí pueden ver a Adal Ramones, pero realmente no saben quién es. Mucha gente hace suposiciones y puede opinar de él porque es figura pública, pero tiene que saber que no la ha tenido fácil, que también tiene otra cara y que siempre hay dos lados, lo positivo que todos ven y lo demás”, explica.

Quieren monólogo, que es su ejercicio de tesis para la escuela de cine de Los Ángeles donde estudia, tuvo una maduración de año y medio desde que la propia Paola tuvo la idea en mente. La historia inicia con Adal que, en el 27 aniversario del secuestro, decide hacer un monólogo, lo que le permite ir viajando al pasado. Y como una buena ficción, hay cosas que se modificaron para funcionar dramáticamente.

El guión fue trabajado por Paola y Gon Curiel (Standparados); Adal únicamente lo leyó y dejó plena libertad creativa a su hija. “Todo mundo, cuando se menciona la palabra secuestro, tiene un estereotipo en la cabeza, pero creo que es diferente a lo que mi papá cuenta. Los secuestradores son humanos y también eran sus fans. Un secuestrador le dijo ‘perdón, mi Adal, pero mi familia tiene que comer’”, cuenta Paola, quien en 2020 lanzó su cortometraje Renacer. “Mi papá dijo que nunca lo lastimaron y aquí estamos ficcionando, así que hay algunos golpes. Hay algunas frases exactas, como cuando Lalo Suárez (productor) no le cree que fue secuestrado, porque mi papá bromeaba con eso”, señala.

Ni Yordi Rosado, compañero de Adal en aquella época, ni el productor Guillermo del Bosque, quien sirvió como intermediario con los secuestradores, aparecerán de alguna manera en el corto, debido a que por su duración (15 minutos) se requería ser conciso en lo que se mostraría.