Paola Rojas confirma romance

Paola Rojas confirmó que mantiene una relación con el empresario e influencer Jorge Manuel Suárez Azcárgorta, conocido en redes sociales como “El Tiburón del Bajío”, y aseguró que atraviesa una etapa de mucha felicidad.

Durante un encuentro con la prensa, la conductora reveló que el romance ya dio un paso importante, pues su pareja incluso convive con sus dos hijos. “Lo que nos vincula es muy hermoso. Jorge ya conoció a mis hijos, les cayó muy bien y pues, qué bonito poder caminar juntos y poder compartir todo. Sí, estamos muy contentos y muy emocionados”, expresó.

Cupido

Contó que conoció a Jorge mientras ambos buscaban ayudar a una menor de edad víctima de una agresión. Ella necesitaba un video para difundir el caso y él no solo le compartió el material, sino también información que ayudó a ejercer presión para que el presunto responsable fuera detenido. “Lo que nos vinculó fue el esfuerzo conjunto por proteger a una niña y detener a su agresor”, recordó.

Aunque la relación apenas tiene alrededor de mes y medio, Paola ya presentó a Jorge con sus hijos para que comprobaran, como ella misma dice, que “es un tipazo”.