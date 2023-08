Paola Rojas, otra vez enamorada

Paola Rojas conoció a su actual novio borracha y antes de casarse con “Zague”. Hace casi cinco años, la conductora vivió una dura experiencia al divorciarse de su esposo, involucrado en un escándalo de infidelidad. Hoy, Paola se abrió y contó que la vida le sonríe y está de nuevo enamorada.

Fue en el programa Netas divinas donde reveló más detalles de cómo conoció a su pareja y su vida sentimental. De acuerdo con Rojas, el primer encuentro se dio en una fiesta hace más de 20 años, aunque ella estaba pasada de copas y no se acuerda de todo.

“No había tomado solo agua de jamaica, entonces estaba risa y risa, por lo tanto no me acuerdo, lo cual es un poco frustrante, pero nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir y se fue. Pasaron los años y yo me casé, me multipliqué, él también, y nos encontramos años después”, relató Paola.

El segundo encuentro se dio cuando ambos ya estaban libres y gracias a amigos en común ahora están juntos. Paola narró que estaba comiendo con Daniela Magún cuando volvió a toparse con su actual galán. Cuando Daniela se paró al baño, él la interceptó para que le pasara un mensaje a Paola. “Ese dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada”, le dijo la integrante de Kabah.

El galán estaba con Miguel Ángel Fox, productor de Netas divinas, quien le suplicó que le diera el teléfono de Paola porque, desde hace años, sabía que debían estar juntos. “¡Y qué bueno que se lo diste Fox porque estoy muy contenta!”, recalcó con una sonrisa la periodista de 45 años.

Tras un año de relación, es la primera vez que Paola habla tan abiertamente de su pareja. Se trata del arquitecto argentino Marcelo Imposti, de 56 años. Es divorciado y tiene 3 hijos.