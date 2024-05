Después de mantenerse alejada de los medios, las cámaras y hasta las redes sociales, a causa de una seria complicación de salud, la conductora Paola Rojas reapareció para hablar sobre su estado y contar los detalles de su recuperación.

Hace varios días, la integrante de Netas divinas confesó que, tras presentar varios malestares y someterse a distintas pruebas, entre ellas la del covid-19, había sido diagnosticada con estreptococos tipo A, y aunque su situación no era grave, sí requería de tratamiento médico y reposo para mejorar.

Rojas decidió compartir con sus más de 2 millones de seguidores que, por fortuna, ya pudo vencer a la bacteria que se encontraba en su organismo; sin embargo, se dejó ver con una cánula nasal puesta, como las que usan los pacientes que requieren ayuda para respirar.

Paola, entendiendo que muchos podrían malentender la situación, explicó que a pesar de su mejoría, aún no está restablecida al cien y decidió someterse a un tratamiento a base de hidrógeno molecular para acelerar su recuperación, es por ello que utiliza ese artefacto. “No se vayan a asustar. Yo sé que esto se puede ver un poquito aparatoso. No estoy enferma, ni grave. Ya me curé y esto es un tratamiento de hidrógeno molecular con el que me recuperaré más rápidamente”, dijo.

Asimismo, confesó que la premura por recuperar su salud lo más pronto posible es porque iniciará una nueva faceta en su carrera que la tiene muy emocionada, y es que se estrenará como actriz de teatro. “Me urge estar al cien porque ya viene el arranque de una nueva aventura en mi vida: voy a hacer teatro”, reveló.

Por si fuera poco, adelantó que en este nuevo proyecto, del que no ahondó en detalles, compartirá créditos con Victoria Ruffo y Angélica Aragón, dos grandes figuras del espectáculo. Los fans de la comunicadora le desearon pronta recuperación y éxito en esta nueva etapa de su vida; aunque otros la criticaron pues aseguran que su tratamiento en realidad es una farsa.

“¿Hidrógeno molecular? Suena a charlatán”. “‘¿Por qué a todos los artistas, piedras les venden y piedras compran? No entiendo”. “Recupérate pronto”. “Bendiciones”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.