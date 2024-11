Paola Suárez usó su cuenta de Instagram para señalar que la actriz Gala Montes abandonó un evento en la ciudad de Monterrey. El evento regio era protagonizado por Paolita Suárez, Briggitte Bozzo y Gala, que generó polémica debido a problemas de organización que derivaron en un enfrentamiento entre Suárez, de “Las Perdidas”, y Montes, exparticipante de La casa de los famosos México.

El incidente, difundido en redes sociales, generó reacciones entre los seguidores de ambas figuras.

Y se marchó…

Según publicaciones en las historias de Instagram de Paolita, Gala decidió retirarse del evento debido a la falta de organización y logística, “la dejó morir sola”, como se dice.

Al parecer, se presentaron inconvenientes a la hora de interactuar y tomarse fotos con los fans, lo cual, según Suárez, desencadenó la salida de Montes del evento.

Paola no tardó en pronunciarse al respecto y comentó en sus redes que Gala Montes no “aguantó” el estrés del evento. Para Suárez, la actitud de Montes no era propia de una figura pública, argumentando que debía estar preparada para este tipo de situaciones.