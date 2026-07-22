Papá de Ana Bárbara niega acusaciones

Don Antero Ugalde, papá de la cantante Ana Bárbara, niega que haya agredido sexualmente a sus hijas mayores, como indicó Adri Toval, la joven que asegura que sostuvo una relación extramarital con Ángel Muñoz, el esposo de la “reina grupera” y no descarta proceder legalmente.

Toval, la joven que, en marzo de este año, reveló que había sostenido una relación con Muñoz, quien —aparentemente— le habría compartido varias confidencias de la familia; ahora afirma que el padre de los Ugalde habría abusado de las hermanas mayores de la intérprete de “Bandido”. “Ángel Muñoz me había dicho en varias ocasiones que Ana Bárbara le confesó que se alejó de su papá porque, supuestamente, don Antero había agredido sexualmente a sus dos hijas mayores, y que su mamá lo sabía y guardó silencio”, dijo la joven.

Derecho de replica

Elenco de Venga la alegría viajó a Río Verde, San Luis Potosí, de donde es originaria la familia de Ana Bárbara, para buscar la postura don Antero. El potosino negó dicha acusación y dijo desconocer quién era Toval y cuál era su objetivo a la hora de tratar de deshonrarlo de esa manera. “A demandarla a la pinche mujercita, hija de la chingada”, expresó.

Don Antero fue claro a la hora de decir que, durante la niñez de sus hijas, les procuró sustento y cuidado. “¿En qué cabeza cabe? Las cuidaba uno, de que ‘cuidado, pórtate bien, (sean) respetuosas, cabronas’… Yo no puedo creer tanta infamia”, indicó a las cámaras del matutino. “Es una estúpida, no conoce la vida de uno, ¿cómo se atreve a decir semejante infamia?”.

Dijo que, no descarta la posibilidad de proceder en contra de Toval, de la que dijo desconocer su actividad en redes sociales, en donde suele compartir trascendidos y noticias sobre la farándula.

Sin relación con su hija

Con respecto a su fracturada relación con Ana Bárbara, el padre de la cantante dijo que, a pesar de que, cuando era pequeña, le parecía una joven con muchas cualidades, considera que la fama y la ambición cambio drásticamente la personalidad de su hija.