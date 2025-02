Papá de Imelda niega acusaciones

Al pleito legal y la ola de declaraciones entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza, una nueva voz se ha sumado a la polémica. Tito Frank, padre de la joven, decidió romper silencio y con un contundente comunicado salió en defensa de su hija.

En el extenso texto, el hombre no solo desmintió las declaraciones que Maribel ha hecho en contra de su hija, y en las que la señala de tener problemas de adicciones y de maltratar a su hijo, José Julián. Además; sino que, la acusó de mentir con tal de quedarse con la custodia del menor. “Imelda lleva viviendo conmigo dos semanas, sigo sus pasos y pienso que si, como Maribel dice, tiene adicciones, eso ya lo hubiera observado. Maribel ha creado una fantasía, con la única intención de desacreditar a mi hija en la guardia y custodia del niño”, escribió.

En su mensaje, Frank acusó a la costarricense de descuidar al pequeño y delegar su crianza al personal de servicio, algo que, según él, Maribel ya habría hecho con su fallecido hijo Julián Figueroa. “Ahora finge que cuida a su nieto. Nanas y choferes sustituyen su amor y cuidado, y vendrá a tomar conciencia de ello cuando las cosas ya ocurrieron”, agregó.

Lo más graves es que, en sus declaraciones, el padre de Imelda dejó entrever que la actriz no era tan cercana a su hijo; incluso, sugirió que fue su ausencia lo que orilló a Julián a desencadenar problemas con la bebida y las drogas, mismos que, supuestamente, lo habrían llevado a la muerte. “Nunca se dio cuenta de que (Julián) internamente estaba quebrado, carecía de resiliencia… Lo dañó psicológicamente y quería que una clínica solucionara el problema. Cuando Julián tuvo el infarto que acabó con su vida, realmente fue un infarto, pero no porque fuera débil, sino por aquello que Maribel pagó por ocultar, bajo el pretexto de que así protegía la memoria de su hijo”, afirmó.

Cabe destacar que, hace un par de días, la propia Imelda pidió que se dejara de especular sobre el fallecimiento de Julián y aclaró que el acta de defunción es clara. “Él murió de un infarto al miocardio”, expresó.

Manda mensaje a Maribel

Frank también advirtió que la versión que Maribel ha contado a los medios sobre la relación entre Imelda y el menor es completamente falsa y se dijo convencido de que José Julián sufre al estar lejos de su familia. “El amor que entre ambos existe es demasiado. Él quiere cuidarla y tenerla para siempre con él, ahora Maribel se lo está arrebatando. No quiero imaginar los momentos de desconsuelo que mi nieto está pasando. No solo perdió a su padre, ahora su abuela lucha porque pierda a su madre. Maribel cree que no habrá consecuencias, el tiempo lo dirá”, lamentó.

Por último, afirmó que es la famosa quien se ha cerrado completamente el diálogo.