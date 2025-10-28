Papalote de Cuernavaca, un referente

Más allá de ser un deporte mediático con millones de seguidores, el futbol es un emblema de juego en conjunto, de trabajo en equipo, de disciplina, planificación precisa e inteligente y de humanismo.

De esta forma, el Papalote Museo del Niño Cuernavaca presentará a los niños y jóvenes su nueva exposición temporal, que abrirá en abril del próximo año, en la que los invita a reflexionar de manera creativa y crítica sobre lo que sucede en su entorno.

Esta es la primera de las dos muestras que debutarán en 2026 en este recinto, el primer museo interactivo infantil de Morelos, que el próximo diciembre llega a sus 17 años de vida, lapso en el que ha sido visitado por millón y medio de personas. “El Papalote Cuernavaca se ha fortalecido y emerge como un referente social, comunitario e histórico”, comenta en entrevista Rafael Serrano, director del espacio desde hace dos años y medio.

El museo se diferencia del proyecto matriz, el Papalote de la Ciudad de México, que se inauguró en 1993, por sus lazos comunitarios. Contamos con dos programas eje: Papalote para todos y Papalote en tu colonia, con los que garantizamos acceso gratuito y talleres artísticos a la gente de bajos recursos, experiencias que buscan contrarrestar los índices de violencia que se viven en la entidad”, explica el gestor cultural.

Viaje al espacio

La segunda exposición que forma parte de sus festejos, agrega, es “Estación Espacial”, que actualmente se exhibe en el Papalote de Chapultepec y se inaugurará en el de Cuernavaca en octubre próximo.

Esta propuesta invita a los niños a sentir el vértigo de viajar, a través de la imaginación, a plataformas lunares; a darse el gusto de construir y lanzar cohetes y conocer objetos originales que han ido al espacio. “Ambas exposiciones son viajes inmersivos, como la mayoría de nuestras 40 muestras permanentes. Más allá de la información descriptiva, buscamos que la comunidad interactúe y establecer con ella un vínculo permanente”, agrega Serrano.

Papalote Museo del Niño Cuernavaca, el primero que la franquicia abrió en 2008 fuera de la Ciudad de México —el otro es el Papalote Monterrey, que se inauguró en 2018—, es uno de los 32 museos que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), posee Morelos, detalla el promotor. “Recibimos unos cien mil visitantes en promedio al año, excepto 2020 y 2021, que cerramos por la pandemia de covid-19. El 32 % de estos es beneficiario de los programas mencionados, y el 40 % son estudiantes. Seguimos siendo una oferta innovadora”, especifica.