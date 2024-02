Si hay una artista que sabe de lo que es cantarle al desamor y las traiciones de los hombres es Paquita la del Barrio, que a sus 76 años de edad considera que tiene la experiencia suficiente como para aconsejar a Belinda por la polémica en la que se ha visto envuelta tras el lanzamiento de “Cactus”, canción dedicada a su expareja Christian Nodal.

Con la serenidad que la característica, pero dura contra el género masculino, la cantante mandó un mensaje a la ahora llamada “Beli-k”, para que enfoque sus energías en rehacer su vida, como lo ha hecho el intérprete de “Botella tras botella”. “No tiene caso derramar una lágrima por nadie. Me ha tocado vivirlo y no he ganado nada de eso. Yo ya no voy a llorar por nadie, y ella, tan joven, menos debería”, dijo en conferencia de prensa.

Paquita también destacó que los asuntos del corazón no pueden forzarse, y es mucho mejor cambiar de aires que vivir triste por el desamor: “(Belinda) tiene la facilidad de conocer a otra persona y olvidarse del otro; además hay que entender que no se le puede obligar a un hombre a quererla”.

Pero ni todas las malas experiencias que ha tenido con los hombres han hecho que Paquita pierda la fe en el amor; incluso, pidió a las mujeres no perderse de la experiencia del matrimonio, algo que la cantante vivió durante 30 años, hasta el fallecimiento de su esposo Alfonso Martínez, en el año 2000. “Es una experiencia muy hermosa. Estuve casada 31 años y él murió, se fue, me quedé sola, pero di todo de mí. La gente que quiere casarse que sea por amor, no por interés, que sea por amor”, recalcó.

Sin embargo, el romance no es algo que le haga falta en su vida y, por ahora, está concentrada en su salud y su trabajo. “Me dedico a trabajar, ni salgo pa’ que no me vean (risas). No es cierto, salgo a lo que me interesa y nada más, como cualquier persona. No ando buscando, ya si sale algún valiente ya veremos, pero no creo”, finalizó.

Paquita ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional, el próximo 18 de febrero, esto como parte de La Última Parada, gira con la que ya se ha presentado junto a la Sonora Santanera.