Paquita, una feminista desde sus letras

Paquita la del Barrio murió el lunes 17 de febrero en su casa de Veracruz, a los 77 años de edad. A través de un comunicado se confirmó el fallecimiento de Francisca Viveros Barradas.

La cantante enfrentó diversas enfermedades que la obligaron a retirarse de los palenques, principalmente relacionadas con el pulmón.

En busca de oportunidades

Francisca Viveros Barradas, conocida artísticamente como Paquita la del Barrio, nació el 2 de abril de 1947 en Alto Lucero, Veracruz. Desde su infancia, enfrentó un entorno marcado por la precariedad económica, pero su amor por la música, influenciado por las tradiciones vernáculas de su tierra, la impulsó a perseguir su pasión a pesar de la adversidad.

Paquita se trasladó a la Ciudad de México a finales de los años 70. Junto con su hermana, formó el dueto Las Golondrinas, para presentarse en bares y restaurantes donde su voz y su estilo directo comenzaron a atraer al público. Fue en esos escenarios modestos donde forjó la esencia de su carrera: un canto de protesta contra las injusticias que enfrentaban las mujeres en aquel momento.

El reconocimiento nacional llegó en la década de 1980, cuando sus canciones, cargadas de ironía, denuncia y dolor, resonaron entre miles de mujeres que se veían reflejadas en sus letras. Su tema más emblemático, “Rata de dos patas”, se convirtió en un himno de empoderamiento femenino, dirigido a los hombres infieles y maltratadores. Con su frase distintiva, “¿Me estás oyendo, inútil?”, desafió las estructuras machistas de una sociedad tradicionalista, ganándose el respeto y la admiración del público.

Su repertorio, compuesto principalmente por rancheras y música popular mexicana, abordó temas como el desamor, la traición y la dignidad femenina. Canciones como “Tres veces te engañé”, “Cheque en blanco” y “Hombres malvados” han trascendido generaciones, consolidando su lugar en el cancionero popular mexicano. Más allá de su música, Paquita la del Barrio se convirtió en un símbolo cultural. En 2021, su vida fue llevada a la pantalla chica, donde se retrataron los desafíos personales y profesionales que moldearon su carrera.

Su vida personal estuvo marcada por relaciones difíciles, incluidas experiencias de engaño y violencia, que sirvieron de inspiración para muchas de sus canciones. A lo largo de su trayectoria, abogó por el respeto y la igualdad.

Cuando se reencontró con su ex

Paquita la del Barrio construyó una prolífica carrera musical, a través de temas inspirados en el desamor y el despecho, luego de vivir una serie de relaciones amorosas desafortunadas, en que la infidelidad estuvo a la orden del día. Sin embargo, su segundo esposo, tras haber perpetuado un engaño que la cantante no perdonó, buscó todos los medios posibles para que lo perdonara.

Hace más de 25 años, estuvo como invitada en el programa de televisión de la conductora argentina Marta Susana, en la que, como pocas veces, habló de su situación familiar. En esa época, la intérprete de “Rata de dos patas” ya se había divorciado de su segundo marido, Alfonso Martínez, debido a una infidelidad de la que fue testigo, pero su ex se presentó en el estudio, junto a la hija que tuvieron en común, Martha Elena.

Cabe destacar que antes de concebir a Martha Elena, Paquita tuvo dos hijos de su primer matrimonio, Javier Gerardo y Miguel. Paquita confió que su primer matrimonio con Miguel Gerardo Martínez no funcionó, debido a una traición amorosa, pero también por los desacuerdos laborales que el tiempo puso de por medio entre los dos, debido a que él era su representante, hasta que su primogénito creció y la cantante prefirió que él se encargara de los negocios y las cuentas, situación que no agradó a su ex.

Sin embargo, con la firmeza que la caracterizaba, la veracruzana afirmó que, pese a la separación, le guardaba un profundo respeto y cariño. “Él está en Veracruz. Cuando le pasé el negocio a mi hijo, él se sintió ofendido, pero creo que las cosas se hacen a tiempo, él ya está grande para llevar un negocio y creo que así la llevamos bien. Me divorcié de él porque así me convino y él me hizo favor, yo le agradezco al señor eso y lo quiero mucho a él”, explicó.

En ese momento, la entrevistadora dio a conocer que segundo esposo de Paquita, don Alfonso, estaba en el estudio y, en cuanto, apareció a cuadro, se desvivió por hablar bien de su exesposa, a quien estaba en aras de reconquistar. Pese a que Martínez también le fue infiel a la cantante, motivo de su separación, ambos llevaban una buena relación, debido a la hija que compartían y porque, además, Paquita lo tenía a cargo de su restaurante.

Reacia, Paquita pidió a Marta Susana que no pidiera detalles del amor que hubo entre los dos, aunque don Alfonso afirmó que no se trataba de un sentimiento pasado, pues en lo que correspondía a él, su amor por la cantante seguía vivo.

¿Qué pasó con el amor de ustedes?, interrogó la entrevistadora. A lo que el exesposo de Paquita contestó con firmeza: “Todavía sigo, yo le he hecho la lucha, tengo años haciendo la lucha, queriendo la reconciliación, sigo queriendo, más y más”.

Fue así como la intérprete de “Tres veces te engañé” reconoció que llevaban un trato cordial, pese a las equivocaciones del pasado de su ex, aunque aclaró que no tenían muestras de afecto físicas. “Vivimos bien, a modo de él y el mío la pasamos bien porque así nos conviene”, señaló.

También bromeó al asegurar que la denominación de “inútil” fue inspirada de él. Don Alfonso dijo que no le molestaba que la cantante lo llamara así: “Así me dice, de cierto de modo está bien, creo... Inútil no es una mala palabra”.