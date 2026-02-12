Para Azuela es un halago que la odien

Irene Azuela reconoció que, al terminar las grabaciones de la segunda temporada de Como agua para chocolate, sintió la necesidad de hacer algo que la hiciera sentirse joven.

Correr o simplemente divertirse fue su primera reacción, pues después de haber pasado tanto tiempo interpretando a mamá Elena, un personaje marcado por el rencor, el desgaste emocional la invadió. “Termina con amargura y resentimiento importantes, sobre todo en un momento como es la debilidad física. Sentirse tan sola debe ser durísimo, pero también es parte de las consecuencias que ha tomado en su vida”, declaró la actriz, en conferencia de prensa.

La primera entrega de la serie, estrenada en 2024, presentó a Elena como una figura autoritaria que controla con mano firme tanto la hacienda familiar como la vida de sus hijas. Esa dureza le ganó el rechazo del público, algo que Azuela interpreta como una señal de que cumplió su trabajo. “Es un halago que la odien. Eso es lo que queríamos desde un principio. Yo misma la odié y la gocé, por eso, esos comentarios son una palmadita en el hombro”, agregó.

Nueva entrega

La segunda temporada, que se estrena este 15 de febrero por HBO Max, aborda las consecuencias directas de las decisiones de Mamá Elena, una situación que, para la actriz, abre una reflexión más amplia: “Algo que me llama la atención en esta segunda temporada, es que su figura se desdibuje y me hace pensar, cuántas veces ponemos nuestras mismas limitaciones en una persona o una idea”.

Por su parte, el director Julián de Tavira explicó que la nueva entrega sigue la misma línea narrativa, pero nos presenta a los personajes en un tono más maduro. “La trama es la misma, pero evoluciona. Los personajes sienten lo mismo, aunque ahora lo viven desde otro lugar, después de todas las tragedias que ya pasaron”, señaló.

Como agua para chocolate es la adaptación al streaming de la obra de la escritora Laura Esquivel y, además de Azuela, participan en el elenco Azul Guaita, Andrés Baida, Andrea Chaparro, Ana Valeria Becerril, Lesslie Apodaca, Ángeles Cruz y Louis David Horné, entre otros.