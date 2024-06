La historia de amor entre Ferka y Jorge Losa terminó. Los motivos no habían sido claramente revelados por los actores, sin embargo, la actriz decidió hablar y aclarar la situación confirmando que la causa del rompimiento fue por una infidelidad de Losa.

La química entre Ferka y Jorge fue innegable cuando formaron parte del reality La casa de los famosos México, ahí ya eran pareja. Sin embargo, hasta que ambos estuvieron fuera retomaron en serio el romance que ya llevaba varios meses.

Viajes juntos y la convivencia del español con el hijo de Ferka parecían ser indicios de que todo iba bien entre ellos; sin embargo, hace unos días confirmaron que ya no estaban juntos, y aunque no se reveló la razón, se dejó entrever que era porque el actor no estaba pasando por un buen momento familiar por el cáncer que padece su madre.

Ferka lo dijo, Jorge Losa le fue infiel y por eso decidió terminar su relación con él a pesar del amor que aún le tiene y de los planes que tenían juntos. Así lo dijo para el programa Hoy día cuando la entrevistaron a su llega al espectáculo Fuerza bruta.

Ahí Ferka admitió que la actriz y exconcursante de Survivor México Isis Serrath sí tuvo que ver con su rompimiento con Jorge, pues le cachó mensajes con ella y además se enteró que hasta salieron juntos. Confesó que está en viviendo el duelo de su relación con Jorge, un cambio en su vida cuando las cosas parecían ir muy bien entre ellos y que existían planes a futuro.