Para Holland, Spider-Man es mejor

Una declaración de Tom Holland volvió a encender la hoguera entre los fanáticos de Spider-Man y Batman y reabrió las discusiones sobre todo porque el actor que interpreta al hombre arácnido rebajó las capacidades de Bruce Wayne como héroe.

En una entrevista que publicó la página Entertainment tonight, la pareja de la actriz Zendaya no se contuvo en sus pensamientos y lanzó sobre el hombre que combate el crimen en las penumbras. “No tiene nada superior. Solo tiene más dinero que Spider-Man. Eso es todo, siendo honesto”, expresó el famoso.

Este comentario situó a la fortuna como único aspecto diferenciador, dejando fuera de la comparación otros atributos como inteligencia, estrategia o de las habilidades tecnológicas. El intercambio de opiniones entre los seguidores generó una intensa lucha, sin embargo, hay quienes argumentan que cada personaje tiene universo y es posible que de alguna forma se conectan.

Ambos salvan al mundo

Los dos son igualmente icónicos: Bruce Wayne es un multimillonario que lucha contra lunáticos en Gotham City, mientras que Peter Parker es un chico de Queens que, bueno, lucha contra lunáticos en Nueva York. Quizás ahí sí haya algo en común.

Por lo pronto, los seguidores del arácnido esperan su estreno el 30 de julio en cines. Después de este filme el futuro de Spider-Man en el UCM aún no se ha revelado. Sin embargo, se espera que Holland aparezca en otra trilogía para Sony Pictures y Marvel Studios, junto con Avengers: Doomsday y/o Avengers: Secret Wars.

En lo que respecta a Batman, los seguidores tendrán que esperar un poco más por el lanzamiento de un nuevo filme. El estreno de The Batman. Part II se pospuso recientemente hasta 2028, lo que significa que habrá un lapso de seis años entre la primera y la segunda entrega. Y The Brave and the Bold está en pausa.