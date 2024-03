¿Para qué diablos vivo?: Casares

Ricardo Casares preocupó a todo el mundo el pasado lunes, cuando poco antes de entrar al aire para su conducción rutinaria del programa Venga la Alegría, presentó de un fuerte dolor en el pecho que lo llevó directamente hasta el hospital.

Más tarde sus compañeros del programa informaron a la audiencia que Ricardo Casares había sufrido un infarto y que se encontraba en terapia intensiva debido a una cirugía de emergencia. El famoso fue sometido a un cateterismo la mañana del lunes 26 de febrero y se le colocó un stent para mejorar su flujo sanguíneo.

El especialista a cargo de Casares informó que podría ser dado de alta durante este fin de semana, sin embargo, deberá permanecer en reposo durante unas dos o tres semanas para su oportuna mejora y recuperación.

Lo anterior significa que el presentador no volará a Los Ángeles para formar parte de la barra de conductores que cubrirá la ceremonia de los Premios Óscar. No obstante, al parecer el Ricardo Casares está cómodo con eso y más que agradecido con la vida por una segunda oportunidad. Así lo dejó entrever en sus redes sociales.

La mañana del sábado 2 de marzo, el integrante de Venga la alegría publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. Acompañado de un video de la película Rocky, Ricardo Casares escribió lo siguiente:

“A todos mis amigos y familia que me han enseñado a salir adelante, a toda la gente que con sus mensajes y amor me decían que me levantara, estoy de pie y el próximo ‘round’ va por todos ustedes. Muchísimas gracias los quiero”.

En el clip de la mencionada cinta, protagonizada por Sylvester Stallone, se puede ver el momento en el que el personaje Mickey Goldmill (Burgess Meredith) reprende a Rocky (Stallone) porque estuvo a punto de tirar la toalla. El diálogo dice los siguiente: “Creo que la gente se muere cuando ya no quiere vivir más. La naturaleza es más sabia de lo que pensamos. Poco a poco perdemos a nuestros amigos, lo perdemos todo hasta que nos decimos ‘¿para qué diablos vivo?’, no tengo razón para vivir’. Pero contigo, chico, tengo una razón para seguir. Y viviré y te veré alcanzar el éxito”.