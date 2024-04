Para el actor Ryan Gosling sus hijas son prioridad, y mantener a su familia junto a él, incluso cuando se embarca en una nueva filmación, también.

El famoso fue el año pasado uno de los protagonistas de Barbie, la cinta más taquillera y mediática de 2023, y con la que cerró el ciclo de promoción en la pasada entrega del Óscar con su aplaudido performance de “I’m just Ken”.

Ahora que se encuentra en la promoción de su próxima película Profesión peligro (The fall guy), que llegará a salas el 1 de mayo y en la que comparte créditos con Emily Blunt, en ella busca seguir cercano a su familia e incluirla dentro de su trabajo.

“(Emily y yo) fuimos afortunados de tener a nuestras familias con nosotros en Australia (donde se filmó ‘Profesión peligro’), y mis hijas estuvieron conmigo en la prueba de vestuario para los Óscar, ellas estuvieron en primera fila cuando estaba trabajando en ello y dándome notas”, relató el tres veces nominado al premio de la Academia.

“Ellas han estado en cada película que he hecho y justo ahora muchas veces he podido escoger cosas que pienso que tal vez serán una experiencia divertida para ellas también. Es algo que siempre está en la cima en mi mente, siempre es la primera prioridad”, dijo Gosling, quien es padre de dos niñas: Esmeralda Amada, de 9 años, y Amada Lee, de 7, junto a la actriz Eva Mendes.

Algo similar experimenta Blunt, quien tiene dos niñas junto al actor John Krasinski y aseguró que es como hacer malabares el equilibrar su vida personal y profesional. “Pienso que es un malabarismo sin fin, y tú solo, cuando estás en casa estás realmente en casa y cuando estás trabajando, estás trabajando”, comenta.

“Constantemente me siento desgarrada y queriendo estar en dos lugares al mismo tiempo, tuve que tomarme un año y medio fuera del trabajo para estar en casa y fue algo muy especial el no perderme los pilares de un día de mis hijas, despertarlos, llevarlas a la cama, a la escuela, todos esos momentos importantes. Para ser honesta, no sé si lo estoy haciendo bien”, señala.

En Profesión peligro, dirigida por David Leitch, Gosling interpreta al doble de riesgo Colt Seavers, mientras que Blunt da vida a su ex Jody Moreno, una directora de cine de acción.