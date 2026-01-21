Parachicos zapatean al pie de la Pila

En el siglo XVI llegaron a la región, ahora conocida como Chiapa de Corzo, predicadores de la orden de los dominicos. Entre ellos viajaba Rodrigo de León, fraile de origen andaluz al que se le atribuye el trazado y el inicio de la construcción de la Pila.

Más de cinco siglos después de aquel acontecimiento, este espacio es un conocido punto de encuentro y uno de los principales atractivos de la ciudad.

Por este motivo, el martes 20 de enero, la fuente de estilo mudéjar fue el escenario donde cientos de chiapanecas y parachicos bailaron durante la celebración en torno a San Sebastián Mártir.

Actividad

El recorrido empezó cerca de las 10 mañana, de acuerdo con lo documentado por Cuarto Poder. Iniciaron el trayecto desde la Plaza del Parachico, con dirección a la Fuente Colonial o Pila, donde continuarían con el zapateado.

Mientras danzaban al pie del monumento, los parachicos y las chiapanecas expresaron “¡viva la Fiesta Grande, muchachos!”, “¡viva San Antonio, muchachos!”, entre muchas otras frases, manifestando orgullo por esta tradición.

Tras su breve paso por la plaza, el contingente continuó su trayecto para seguir visitado ermitas, iglesias y santos. Durante los últimos días, los parachicos han salido de manera constante. El sábado bailaron para San Antonio Abad; el domingo, por los patrones muertos, en el panteón municipal, y el lunes, en honor de San Sebastián.