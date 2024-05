Pareja de Britney tiene diez hijos

Britney Spears es una de las estrellas más icónicas de la música pop, pero, también es de las más polémicas. Su carrera, su salud mental y sobre todo su vida privada se han convertido en un tema de escándalo debido a su retiro de los escenarios, sus relaciones fallidas y sus colapsos, como el que habría ocurrido la semana pasada en un famoso hotel de Los Ángeles.

La intérprete de “Lucky” trascendió en los medios y las redes sociales, luego de que se filtraran varias fotografías de ella a las afueras del hotel, descalza y medio desnuda. De acuerdo con portales como TMZ, “Spears habría tenido un fuerte altercado con su nuevo novio, Paul Soliz, el cual terminó con la artista acosando y amenazando a los empleados y huéspedes”.

Este incidente ha desatado la preocupación entre los fans de Britney, pues temen que esté sufriendo una nueva crisis mental muy parecida a la del 2007, lo que ocasionó su tutela legal; además de que ha centrado la atención en su nueva pareja, sobre todo por los detalles sobre su vida que se han dado a conocer.

De acuerdo con información publicada por Page Six, Soliz cuenta con un pasado un tanto oscuro, ya que no se hace cargo de ninguno de sus diez hijos; además de que tiene antecedentes penales y vive en libertad condicional. Esto fue revelado por Nicole Mancilla, exesposa de Soliz, y quien aseguró que el hombre le fue infiel con Britney. “Estaba casado y ahora niega a sus hijos. Él descuida a sus hijos por ella”, dijo en entrevista con el sitio estadounidense.

Por si fuera poco, también se dio a conocer que Soliz es buscado por los Servicios de Apoyo del Condado de Los Ángeles pues no pasa pensión a los cinco hijos que procreó con Mancilla, el resto de los pequeños fueron de relaciones diferentes. “Tiene diez hijos. No mantiene a ninguno de ellos… Esto lleva así cinco años. Él no la deja sola; sigue regresando”, contó Sandra Smith, exsuegra de Soliz, al Daily Mail.

Según varios medios internacionales, Britney y Paul iniciaron su romance hace poco más de seis meses, luego de que ésta iniciara su proceso de divorcio de Sam Asghari. Paul trabajaba como parte del staff de mantenimiento de una de las casas de la también actriz, ahora es contratista.