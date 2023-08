Paris Hilton es una prominente celebridad estadounidense, siendo la primogénita de Richard Hilton y Kathy Avanzino. Su ascendencia es una interesante mezcla de orígenes, incluyendo raíces alemanas, italianas, irlandesas, inglesas y noruegas. No es una coincidencia que herede su linaje de éxito, ya que es bisnieta de Conrad Hilton, el magnate hotelero y fundador de la famosa cadena de hoteles Hilton.

Creció en una familia acomodada, disfrutando desde temprana edad de una vida llena de lujos y comodidades. Paris es la mayor de cuatro hermanos, entre los que se encuentran Nicky Hilton, Barron Nicholas Hilton y Conrad Hughes Hilton.

Debido a su vida itinerante, Paris Hilton vivió en diversos lugares, lo que le brindó la oportunidad de asistir a diferentes escuelas y conocer a una gran variedad de personas. Durante su infancia y juventud, estableció fuertes amistades con otras jóvenes celebridades de la alta sociedad, entre ellas, destacan Kim Kardashian y Nicole Richie.

Asistió al primer año de escuela secundaria en Marywood-Palm Valley School en Rancho Mirage, California. Luego, tuvo una breve estancia en el Convento del Sagrado Corazón junto a Lady Gaga. Continuó su segundo y penúltimo año en la Escuela Dwight en Nueva York. Después, fue trasladada a la Canterbury Boarding School en New Milford, Connecticut, donde formó parte del equipo de hockey. Sin embargo, fue expulsada a principios de 1999 por violar las reglas.

Carrera

Aunque Paris Hilton inicialmente saltó a la fama debido a su linaje familiar, su presencia en la cultura pop se volvió destacada a finales de los años 90 y principios de los 2000, gracias a sus apariciones en los medios y su estilo de vida extravagante.

Su carrera profesional despegó cuando protagonizó el reality The simple life junto a su amiga Nicole Richie, el cual se emitió desde 2003 hasta 2007. En el programa, ambas vivieron situaciones cómicas y desafiantes, trabajando en empleos diversos alejados de su entorno privilegiado, lo que generó un gran seguimiento de fanáticos y elevó aún más su popularidad.

Haciendo uso de su creciente popularidad, Paris Hilton se aventuró en el mundo de la música y lanzó su álbum debut en 2006, titulado Paris. El álbum incluía sencillos como “Stars are blind”. Aunque no alcanzó un éxito deslumbrante, esta incursión le permitió explorar su faceta musical.

A lo largo de su trayectoria, ha hecho notables apariciones en diversas películas, entre las que destacan Wonderland y The Cat in the Hat. En marzo de 2008, se dio a conocer que Paris sería la protagonista de un nuevo programa de MTV titulado Paris Hilton’s my new BFF, en el que se embarcaría en la búsqueda de un nuevo mejor amigo. La serie finalmente se estrenó el 30 de septiembre de ese mismo año.

Paris Hilton obtuvo papeles secundarios en películas como Nine lives, Raising Helen y The Hillz. Pero, fue su interpretación de Paige Edwards en La Casa de Cera la que le valió el premio Teen Choice Award por mejor grito y una nominación por mejor actuación femenina.

También interpretó a Amber Sweet, la hija de un magnate, en el musical Repo! The Genetic Opera. Su actuación en la película, donde demuestra tanto sus habilidades vocales como actorales, ha sido bien recibida por los críticos. Curiosamente, el director de la película, Darren Lynn Bousman, inicialmente había rechazado la idea de seleccionar a Hilton para el papel de Amber Sweet.

En una entrevista, Bousman reveló que Paris estaba tan decidida a conseguir el papel que llevó el guion consigo mientras cumplía una estadía en prisión en Los Ángeles, aprovechando ese tiempo para perfeccionar su personaje. Su dedicación y esfuerzo fueron notables, y finalmente logró impresionar al equipo con su actuación.

A pesar de su fama en otros ámbitos, la verdadera carrera de Paris Hilton se ha enfocado en el mundo de los negocios. Ha logrado un éxito significativo con el lanzamiento de varias líneas de perfumes, las cuales han generado ingresos considerablemente altos. Su marca de productos de fragancias ha sido especialmente exitosa, alcanzando ventas millonarias y consolidándola como una figura destacada en este lucrativo mercado.

Paris ha dejado su huella en numerosas campañas publicitarias y ha sido modelo para diversas marcas de moda, consolidando su imagen como un ícono de estilo y glamour. Además de esto, ha demostrado su talento en el mundo de la moda con su propia línea de ropa y accesorios. Pero sus habilidades no se detienen ahí; también ha incursionado en el negocio hotelero y ha logrado abrir varios hoteles bajo la prestigiosa marca Paris Hilton en diferentes partes del mundo.

En 2019, continuó consolidando su éxito y versatilidad en el mundo del entretenimiento y la moda. En el ámbito musical, lanzó el sencillo “Best friend’s ass” en colaboración con Dimitri Vegas & Like Mike, y el video musical contó con la participación de destacadas personalidades de las redes sociales, incluida Kim Kardashian.

Igualmente, Hilton demostró su habilidad empresarial al asociarse e invertir en The Glam App, una plataforma de belleza bajo demanda, ampliando así su influencia en la industria de la moda y la belleza. Su presencia en desfiles para diseñadores reconocidos, como The Blonds y Christian Cowan, reafirmó su relevancia en la pasarela y su posición destacada en el mundo de la moda.

Para el 2020, Paris Hilton protagonizó el impactante documental This is Paris, en el que se reveló su pasado traumático, recibiendo una cálida acogida del público. Además, incursionó en el mundo de los podcasts con sus programas I am Paris y Trapped in treatment. Asimismo, Hilton participó en realities como Cooking with Paris y Paris in love, recibiendo reconocimientos y premios por su destacada actuación en dichos proyectos.

En el año 2022, Paris Hilton prosiguió con su expansión en el mundo de la moda y la música, consolidando aún más su presencia en ambas industrias. Además, incursionó en el ámbito editorial al lanzar sus memorias, compartiendo detalles íntimos y experiencias significativas de su vida. Pero su ambición no se detuvo ahí, ya que también se aventuró en el cine, protagonizando una película de terror titulada Alone at night, que tuvo su estreno en enero de 2023.