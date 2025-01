Paris Jackson, hija del icónico Michael Jackson, celebró un logro personal significativo al cumplir cinco años de sobriedad, algo que marca un antes y un después en su vida.

La joven, que ha sido abierta sobre sus luchas personales, compartió su historia de superación a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde confesó de manera sincera y valiente: “Soy alcohólica y adicta a la heroína”.

El emotivo mensaje, que tocó el corazón de sus seguidores, fue una forma de celebrar su recuperación, mientras enfrenta el reto de vivir una vida limpia después de años de problemas con las adicciones. “Hubo momentos en los que sentía que no podría salir de esa espiral, pero hoy me siento orgullosa de todo lo que he logrado”, expresó la cantante y modelo.

Paris, que ha sido una figura mediática desde su niñez, ha vivido bajo la sombra de la fama y el dolor de la pérdida de su papá a una edad temprana, lo que ha marcado su vida personal y profesional. “Esta vez se cumplen cinco años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un pobre eufemismo. La gratitud apenas roza la superficie. Es porque estoy sobria que puedo sonreír”, afirma.