Paris Jackson, desencantada de Michael

La película Michael, basada en la vida del “Rey del Pop”, ha generado conversación desde su estreno, pero ahora suma una voz clave: la de Paris Jackson, hija del artista, quien expresó su descontento con el proyecto. A una semana de su llegada a cines, la joven señaló que la cinta presenta una visión alejada de la realidad. “No había dicho nada hasta este punto porque sé que muchos de ustedes van a ser felices. Es una versión fantasiosa”, comentó.

Público selecto

De acuerdo con la también cantante, la cinta está pensada para un sector específico, al que calificó como más idealizado. “La película se adapta a una sección muy específica del fandom de mi papá que todavía vive en la fantasía y les va a encantar”, afirmó.

Además, criticó el enfoque narrativo del filme, al considerar que responde a una lógica comercial propia de Hollywood. “Hay muchas mentiras…No me gusta la deshonestidad. No me escucharon. A todos les va a gustar la película. Ve a verla, disfrútala. Déjenme fuera de esto”, dijo

La modelo dejó claro que hubiera preferido una versión más honesta de la historia, incluso por encima del éxito comercial generando millones de dólares en ganancias desde su estreno el 21 de abril. “Prefiero la honestidad sobre las ventas y la ganancia monetaria. Eso es todo”, concluyó.

Un éxito en taquilla

Pese a la polémica, la cinta Michael ha tenido un sólido desempeño comercial. De acuerdo con Box Office Mojo, el filme ha recaudado más de 82 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana.