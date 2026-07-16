Paro pone en riesgo acervo audiovisual

Televisoras públicas del país emitieron un comunicado para advertir que, debido al paro de labores y toma de las instalaciones del Canal Once por parte de protestas estudiantiles que comenzaron el 21 de mayo, no se le ha podido dar mantenimiento al acervo histórico de este medio público, uno de los más importantes del país.

La videoteca del Canal Once resguarda y analiza 67 años de historia audiovisual mexicana, y dentro de se encuentra el archivo audiovisual de Cristina Pacheco, reconocido por la Unesco. “Este junto con miles de documentos audiovisuales sobre el EZLN, el Fobaproa, los procesos electorales, y movimientos sociales como Atenco y las autodefensas de Michoacán constituyen un testimonio irrepetible de la vida política, social, cultural, científica y educativa de México”, se lee en el comunicado.

Lamentan daños colaterales

Sin embargo, las televisoras firmantes reconocen el derecho de los estudiantes a manifestarse y defender sus causas, pero lamentan que hasta la fecha no se lleguen a soluciones que permitan reanudar la operación del Canal Once.

“Esta situación no solo afecta la operación cotidiana de Canal Once, sino que impide el acceso del personal técnico responsable de realizar las revisiones y mantenimiento indispensable para preservar uno de los acervos audiovisuales más importantes del país”, refieren.