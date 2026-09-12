Parque de la Marimba festeja 33 años

El Parque Jardín de la Marimba de Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en el sitio más emblemático de la capital del estado. A diario es visitado por extranjeros, nacionales y capitalinos que acuden a disfrutar la música de uno de los instrumentos más representativos de la entidad.

Personas de todas las edades llegan a este lugar que se encuentra a escasos 800 metros de la plaza central de Tuxtla Gutiérrez y bailan al ritmo de las maderas que cantan. El espacio fue inaugurado el 12 de septiembre 1993.

Historia

Una de las principales impulsoras para su creación fue la maestra Elena Arévalo Moreno de Cancino, quien, junto a otros ciudadanos que buscaban un espacio donde las personas mayores pudieran llegar a bailar por las tardes. Fue entonces que, durante la gestión de Elmar Harald Seltzer Marseille como gobernador del estado y Julio César García Cáceres como presidente municipal, se donó un terreno que albergaba diversas instituciones gubernamentales y se construyó este icónico lugar.

Actualmente el parque es uno de los más importantes para el turismo, ya que es visitado por cientos de personas que quieren disfrutar la música y pasar un rato agradable.

Aniversario

Para la celebración del 33º aniversario, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez organizó una serie de presentaciones musicales que iniciaron el 9 de septiembre con la Marimba Orquesta Ondas Musicales de Suchiapa, mientras que el día jueves se contó con la participación de la Marimba Municipal de Mazatán.

Para este sábado 12 de noviembre los festejos iniciarán con la coronación y “Las mañanitas” con la Marimba Orquesta Al Pie del Cañón, a partir de las 9:00 horas. Después será el turno la Marimba Orquesta Azul, seguida de la Marimba Tradicional Infantil y la Marimba Municipal de Cintalapa.

Por la tarde amenizarán la fiesta tres marimbas: Reina Tuxtleca, Santa Cecilia y Reyes de Teopisca. Finalmente, como plato estelar se llevará a cabo la presentación de la Internacional Marimba Orquesta Reina Frailescana.

Para cerrar con broche de oro, el día domingo se contará con la presencia de más agrupaciones, a partir de las 18:00 horas.