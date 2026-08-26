Participa en filme de Gael García

La noticia de que Ricky Martin actuará en Hombre al agua, la nueva película de Gael García Bernal como director, está dando de qué hablar pues, nadie se habría imaginado que el cantante boricua formaría parte del proyecto, ya que el actor lo mantuvo en secreto casi hasta el último momento.

Fue en exclusiva para Deadline que el actor mostró un primer vistazo de la historia de Hombre al agua, película que rodó en Mérida, Yucatán, la cual será presentada en los festivales de cine de Toronto y Venecia y que llegará a los cines de nuestro país el próximo 24 de septiembre.

De acuerdo con las declaraciones de el “Charolastra”, que conversó con el medio especializado en cine, desde que concibió la creación del filme, pensó que Ricky sería la persona ideal para personificar a Roby; sin embargo, la idea, tan fascinante como improbable, lo llevó a manejar con cautela su intento por que el cantante participará en la película. “Ricky fue uno de esos maravillosos accidentes, fue la primera persona que imaginé para el papel, pero parecía una idea tan descabellada, casi imposible, que mantuve el secreto durante la mayor parte del desarrollo”, dijo.

Fue poco antes de que tuvieran que rodarse las escenas en las que aparecía Roby que García Bernal consiguió, finalmente, el teléfono de Ricky, quien sorprendido y entusiasmado aceptó inmediato. El actor cuenta que el brío del cantante fue tal que también se convirtió en uno de sus productores ejecutivos. “El papel requería solo un día de rodaje, así que seguíamos diciendo ‘ya encontraremos a alguien’, entonces, poco antes de rodar, conseguí su número y lo llamé y, antes, incluso, de que le hubiera explicado el proyecto, me dijo ‘lo que tú quieras’. Ricky llegó con una generosidad enorme, comprendió el humor del personaje y se convirtió en uno de sus mayores defensores, su participación como productor ejecutivo surgió de forma muy natural, a partir de su entusiasmo”, relató Gael.

El cantante de temas como “La copa de la vida” y “Vente pa’ acá” también fue entrevistado por Deadline, a quien expresó su gran admiración por el cineasta mexicano que con Hombre al agua está dirigiendo su tercera película, luego de Chicuarotes (2019) y Déficit (2007).

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“Tener la oportunidad de trabajar con Gael García Bernal, uno de los actores, guionistas y directores más talentosos de su generación, siempre es un honor, estoy aquí para dar lo mejor de mí, en un papel pequeño pero, con Gael, todo alcanza otro nivel, estoy increíblemente orgulloso de formar parte de este proyecto”, expresó.

La película comienza en una de las playas cubanas, ahí se encuentra Camilo, un salvavidas originario de la isla, que socorre a Abel, un empresario mexicano que vacacionaba en el país caribeño, quien lo convierte en su “protegido”.

Abel es interpretado por Jorge Salinas, quien convence a Camilo (Gael) de viajar con él a México, para convertirse en su mano derecha y, no solo en eso, sino en su yerno, pues contraer nupcias con su hija, a la que le da vida Esmeralda Pimentel.

La joven pide a su padre financiar una película sobre su vida y, es precisamente Roby, el personaje de Ricky Martin, quien dará vida, en la ficción, de Camilo, es decir el papel que interpreta Gael.