Lo que parecía una alegre fiesta organizada por Wendy Guevara, terminó en un “merequetengue”, donde Celia Lora y “La Wanders Lover” estuvieron a poco de demostrarse físicamente cuánto se odian.

Wendy, junto con Nicola Porcella, organizaron una fiesta por los festejos patrios donde pudieron reunir a varias luminarias como Marie Claire Harp, Ferka, Jorge Loza, Vanessa Claudio, Apio Quijano y Mauricio Garza, entre otros.

Y pese a que el jolgorio transcurría con tranquilidad, llegó el momento en el que Celia y “La Wanders” tuvieron un fuerte intercambio de ideas. “¡Estuvo bien fuerte! Quisimos que se reconciliara la Celia Lora con “La Wanders” y no quisieron, se armaron las palabras, se armó el merequetengue y todo. Yo amo a las dos, la Celia es bien buena onda conmigo y”‘La Wanders”, pero no se pudo, ya ni modo. También una para qué anda de metiche, ¿verdad?”, explicó Wendy a los medios de comunicación.

Miedo

La youtuber también aseguró que el encontronazo no pasó de palabras, aunque admitió que Celia sí le dio miedo: “A mí me daba miedo, porque sí es cab… la Celia, yo dije: ‘me va a da un ching….. o por ahí a mí, mi comadre’. Pero, pues ya pasará, a ver si se vuelven a hablar un día y si no, pues ni modo, pero nosotros tratamos”, comentó la ganadora de La casa de los famosos México 1.