Pascacio López seguirá en la cárcel

Pascacio López ya estaba mentalizado para su vuelta a prisión preventiva, por el presunto delito de violación en contra de la actriz Sarah Nichols.

El actor de Rambo: last blood y Sitiados: México asistió a una audiencia programada sobre el caso en Jalisco y ahí fue vinculado a proceso para que se determine si es culpable o inocente de la acusación que sobre él pesa, la cual lo había llevado a pisar la cárcel en 2022, pero liberado después.

López este acusado por Nichols por hechos ocurridos mientras grababan la serie Guerra de vecinos. Su abogado defensor, Carlos Saucedo comenta que su experiencia le había dicho que a su cliente le impondrían la medida cautelar en prisión y por ello había platicado con él al respecto.

“No me sorprendió, de hecho ya le había anticipado a Pascacio el resultado de la audiencia. Me dedico a esto desde hace 10 años, todos los días voy a audiencias y es la realidad de nuestro sistema. Le dije que en un 99 por ciento la juez la iba a imponer esa medida cautelar y él decidió continuar el proceso porque quiere llegar a juicio y demostrar su versión”, dice. “Se mentalizó desde hace tiempo y se fue preparando para enfrentarlo, estaba muy tranquilo. Por supuesto no deja de ser algo difícil para él, pero debía enfrentarlo, de lo contrario se le hubiera declarado sustraído de la acción de la justicia, girado de orden de aprehensión y estaría en calidad de prófugo y esa no es la idea”, subraya el litigante.

Leyes

La prisión preventiva oficiosa es determinada en automático por ciertos delitos tipificados en el artículo 19 constitucional, en su segundo párrafo. Esto no quiere decir que sea culpable el imputado, sólo es una medida cautelar. La prisión automática, detalla Saucedo, ha sido varias veces debatida y hasta impugnada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha pedido al Estado Mexicano se modifique la ley. “Muchos decimos que no se puede utilizar la prisión preventiva porque hay presunción de inocencia. Por más que le pongan adornos se trata de una pena anticipada porque la persona está privada de su libertad aún y cuando no sea declarada su culpabilidad”, recalca.

Saucedo tiene ahora la posibilidad de buscar un amparo o una apelación sobre la medida y, en caso de ganar, López enfrentaría el proceso penal en libertad. Ahora comienza un periodo de aporte de pruebas por parte de la parte acusatoria y la defensa. El abogado considera que el juicio y la resolución final podría llevarse a cabo a fines de este año. “Ojalá, porque es un derecho la justicia expedita tanto para la víctima como para el imputado”, apunta.

A pregunta expresa, Saucedo considera que no influyó en la vinculación a proceso y con ello la medida cautelar, el que fuera una jueza la que dictó la resolución. “Ella no está de acuerdo con la prisión preventiva, pero también dice que debe aplicar la Constitución y el Código Penal. Aunque no nos favoreció, si resolvió fundadamente, es una jueza que revisa bien todo”, destaca.

Espera que en el juicio se haga justicia. “Mi firma legal defiende casos de inocentes, soy reconocido como un abogado victimal, me gusta la satisfacción de la justicia real; no tomo casos donde voy a generar impunidad, tenemos fe en el sistema”, subraya.