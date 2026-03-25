Pascal conquista a mexicanos

Luego de varios días de rodaje en Sonora, donde grabó escenas de la película De noche, la despedida de Pedro Pascal no pasó desapercibida: decenas de fans lo esperaron afuera del hotel para verlo por última vez.

El actor chileno salió sonriente, se detuvo y convivió con quienes se acercaron. Firmó autógrafos, aceptó fotos y siempre se mostró agradecido con el cariño que recibió durante su estancia. En videos difundidos en redes sociales se le ve cercano y relajado, mientras escucha a los seguidores que le gritaban: “Regresa a Cananea, te queremos, Pedro”.

La visita de Pascal se debió al rodaje de De noche, cinta dirigida por Todd Haynes, ambientada en la década de 1930. La trama sigue a un detective (Pascal) y un joven maestro que escapan de la corrupción de Los Ángeles hacia México. Durante su estancia, Pedro fue visto en distintos puntos de la ciudad, tanto en grabaciones como en encuentros casuales con habitantes y hasta con perros callejeros.

La presencia del famoso generó expectativa en la región; incluso, comerciantes hicieron anuncios con la cara del actor, promocionando sus locales con frases como: “Pedro nos prefiere”. Además, su paso por la zona atrajo la atención de medios y curiosos que buscaban encontrarse con él.