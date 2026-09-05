Paseos Culturales llegan a otros estados

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del programa Paseos Culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), tiene para el noveno mes del año una agenda llena de historia, arqueología y escenarios naturales.

En septiembre, las visitas inician en el Estado de México, en específico en los municipios de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz y San Sebastián, que tienen un pasado prehispánico. Sus calles guardan elementos que dan muestra de pueblos originarios, así como los espacios novohispanos se conservan como ejemplo del proceso evangelizador en la zona, por lo que el paseo “La tierra de los chimales.

Chimalhuacán, Estado de México” lleva de la mano a las y los visitantes por esos recovecos de la historia, el domingo 6 de septiembre.

Otro destino es “Viaje al corazón de la Tierra. Explorando las Grutas de Cacahuamilpa, estado de Guerrero”, con una fascinante expedición a uno de los sistemas de cavernas más impresionantes del mundo, el domingo 13 de septiembre. Uno de los recorridos más significativos, pues reconoce la labor de una especie animal: “Los burritos de Otumba: nobles rostros de un Pueblo Mágico mexiquense”, ocurre el 20 de septiembre.

En la localidad se ubica el primer santuario de burros del continente americano, creado en 2006, para proteger al mamífero mexicano en peligro de extinción por la disminución de su población. El espacio recuerda toda la ayuda que la especie ha dado a los pueblos pasados y presentes para facilitar las labores agrícolas, traslados y cargas de diversos materiales.

Del viernes 25 al domingo 27 de septiembre se hará un recorrido por la Zona Arqueológica de Guachimontones, ubicada en el municipio jalisciense de Teuchitlán, en el que se conocen sus famosas estructuras cónicas y el Centro Interpretativo Guachimontones Phil Weigand.

Para cerrar, el domingo 27, también en el Estado de México, ocurre “Arquitectura del México pulquero”, visita que ofrece una mirada a la transformación socioeconómica del país de entre siglos, a través de una de sus regiones más emblemáticas: los Llanos de Apan.

La región destaca por su especialización en el cultivo de la planta de maguey y la producción de aguamiel, una delicia recién sacada de las verdes matas, y que también conserva un valioso legado arquitectónico, en el que perviven testimonios materiales del auge pulquero. El recorrido explora su impacto en la configuración territorial, el paisaje cultural y la historia de México decimonónico y moderno.

Con 60 años de experiencia y más de cien destinos programados cada año de la mano de especialistas en los temas que se abordan y en la historia de cada sitio que se visita, Paseos Culturales INAH es pionero en la difusión del legado histórico mexicano y uno de los máximos representantes de la difusión cultural de México.