Pasquel retoma pasión por el teatro

Sylvia Pasquel retoma su pasión por los escenarios teatrales con La profesora, obra que protagoniza junto a Alberto Estrella; sin embargo, hay un tipo de escenario que definitivamente no le interesa pisar: el de los reality shows.

Para la actriz, el compromiso real está con el público que paga una entrada para el teatro. Su intención es ofrecer una experiencia emocional completa y, con la función que presentará el 21 de enero en la zona de Satélite, Naucalpan, está convencida de que los asistentes no solo disfrutarán la historia, sino también la presencia y entrega de los actores. “La obra es una comedia de situación con toques de romance. Con mi querido Alberto hay una complicidad muy grande en el escenario y, para el público, es una caricia al corazón”, detalló.

En contraste, al hablar de los realities, Pasquel fue clara sobre su postura y el rumbo que ha decidido para su carrera: “Quienes entran saben que van a ser amados u odiados; otros lo hacen para tener empuje en su carrera, pero yo no necesito entrar a casa de nadie: tengo una trayectoria limpia, premiada. No es algo hacia donde yo quiera dirigir mi camino”.

Apoyos

En otro tema, la actriz celebró los incentivos fiscales que se otorgarán en este sexenio al cine mexicano, aunque consideró importante ampliar ese apoyo a otras disciplinas artísticas. “Podrían dar una pellizcadita para el teatro, la pintura, la escultura y la danza. Sabemos que hay muchas necesidades y que parecería superfluo apoyar a la cultura, pero también es importante recordar que el entretenimiento nos mantuvo cuerdos en la pasada pandemia”, expresó.