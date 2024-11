Si bien, sus familiares han estado actualizando el cómo se encuentra la famosa actriz Silvia Pinal, siempre termina siendo un tema de gran relevancia; ahora, su hija Sylvia Pasquel habría hablado con la prensa sobre una nueva vertiente en la salud de su madre.

¿Por qué esta hospitalizada Silvia Pinal?

La actriz Silvia Pinal fue ingresada al hospital el 21 de noviembre debido a una infección urinaria, según reportó María Luisa Valdés Doria, directora de espectáculos de Multimedios a través de su cuenta en X.

La periodista reveló que fue alrededor de las 18:00 horas cuando la célebre artista ingresó al nosocomio debido a una llaga que ya se encuentra bajo tratamiento con antibióticos, además expuso que la primera actriz estuvo en compañía de su hija Alejandra Guzmán.

“Silvia Pinal hospitalizada desde anoche, llegó aproximadamente 6 p.m., es por infección urinaria por la llaga que aún tiene, está controlada con antibiótico, anoche estuvo Alejandra Guzmán”, detalló.

En sus palabras habría mencionado que, derivado de unos estudios, los doctores encontraron una nueva bacteria en su cuerpo que es necesario que sea erradicada, por lo que comenzará un nuevo tratamiento para darse de alta y que ésta no sea un problema mayúsculo; es por esto que la señora Pinal se mantendría hospitalizada durante más tiempo.

“Recuerdan que les dije que le harían unos estudios, resulta que en estos se encontró una nueva bacteria. Esta hay que darle un nuevo antibiótico, por lo que se decidió que lo mejor es quedarnos un día más porque como se le va a dar un antibiótico nuevo, nosotros no tenemos estos aparatos tan sofisticados para estarla monitoreando y revisar situaciones. Ella está estable, está muy animosa, hemos platicado con ella y está bien, pero no la vamos a sacar hasta que no esté en perfecto estado de salud”, mencionó.