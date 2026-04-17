Paté de Fuá celebrará 20 años

Paté de Fuá celebra 20 años de camino musical, una ruta en la que, aseguran, iniciaron sin muchas expectativas, solo fue dejar salir los sonidos que fueron conquistando al público.

Ese público del grupo mexicano, quien dio una conferencia de prensa en el teatro Metropólitan, es variopinto. “Podemos conectar con gente mayor o un niño, pero es algo que no nos ponemos a pensar cuando creamos las canciones porque en ese momento lo único en lo que pensamos es en que salga del corazón”, dijo Dan Mazor, saxofonista.

Yayo González, vocalista y guitarrista, comentó que preparar un concierto como el del Metropólitan el próximo 22 de abril no es sencillo, “tenemos más de 120 canciones editadas”, por lo que será una celebración larga y nutrida.

Agrupación

“Paté de Fuá es una banda compleja, difícil, no es para todo el mundo, tal vez. Pero es una banda que yo no la siento que haya sido pretenciosa, es una banda bastante honesta con lo que hace”, expresó Yayo González.

Hace 20 años, recordó el vocalista de orígenes argentinos, comenzaron también en el Centro de la Ciudad de México, pero en un pequeño bar de jazz donde todos se quedaron un tanto sorprendidos (pero gustosos) cuando conocieron su mezcla de ritmos que van del jazz al tango y tarantelas. “Comenzamos hace 20 años, lo hicimos sin ninguna clase de expectativa, te lo aseguro”, dijo el músico.

La agrupación se prepara para interpretar canciones de sus discos. desde Música moderna (2007) hasta Rompecabezas (2024).