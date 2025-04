Pati Chapoy confronta a Alex Bisogno

Molesta, Pati Chapoy reacciona al comunicado de Alex Bisogno, a través del que sugiere que la exesposa de su hermano Daniel buscaría quedarse con la herencia del conductor, dejando desprotegido a su padre Don Concho, quien siempre contó con la ayuda económica del “Muñeco”; la periodista afirma que, el único interesado en beneficiarse es él.

Durante la emisión de hoy de Ventaneando, la periodista mexicana se dirigió a la cámara para enviar un mensaje al hermano menor de Bisogno, como reacción al comunicado que publicó. Pati pidió a Alex que no trate de problematizar un asunto en donde no hay ningún problema, afirmando que Michaela es la única persona que debe verse beneficiada con el patrimonio que el “Muñe” trabajó, a lo largo de casi 30 años de trabajo ininterrumpido, como él precisó todavía en vida. “Déjame decirte Alejandro que la situación no está muy complicada y está muy clara, las tres propiedades de Daniel Bisogno pasarán a manos de su hija Michaela, su única heredera, ¿quién va a administrar ese patrimonio?, pues su mamá, que es a la que le corresponde”, determinó.

La titular del vespertino sorprendió al revelar que se enteró que la verdadera intención de Alex, aparentemente, sería convertirse en el administrador de la herencia, un designio que Daniel no le encomendó. “Yo no sé qué estés pensando tú, Alejandro; me entero que tienes interés en que seas tú de quién administre el legado de tu hermano, estás muy equivocado porque eso le corresponde, única y exclusivamente a su hija y la mamá de la niña”, expresó.

Chapoy indicó, además, que la versión que Alex expuso en el documento, mediante el que asevera que desconoce dónde se encuentran las cenizas de su hermano, es falsa, pues afirmó que los restos del conductor se encuentra en manos de la familia Aguilar Bisogno. “No entiendo por qué pusiste ese comunicado, sabiendo que tú llevaste las cenizas de tu hermano a casa de tu papá, están a lado de las cenizas de tu mamá, ¿por qué crear descontentos y situaciones que no vienen al caso?”, externó.

La periodista mexicana opinó que, si Alex ha adoptado el papel del representante de la familia, debe asumir también que, como un día lo fue Daniel, ahora él debe pasar a ser el proveedor de la misma por lo que, en vez de dedicarse a hablar públicamente de asuntos privados, debería buscar un empleo.

También advirtió que si Alex sigue con su misma postura, será ella quien alce la voz y revele circunstancias que tuvieron lugar en el pasado. “Daniel ya se murió, Daniel fue muy generoso contigo porque, si quieres que yo abra la boca, el que va a quedar mal eres tú, así es que ya deja en paz a Christina, ya deja en paz a la niña, ponte a trabajar y cuida a tu papá”, puntualizó.