Pati Chapoy responde a Aleks Syntek

Pati Chapoy se defendió después de que Aleks Syntek asegurara que la periodista destruyó a su familia con chismes, el cantante dijo que solo regresaría a México si prometen no dar notas falsas sobre él, esto lo expresó en redes a través de un mensaje que la conductora de Ventaneando respondió en el programa. “Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a México hasta que prometa no dar notas falsas, gracias”, se lee en el mensaje de Syntek, quien ha dado mucho de qué hablar desde que se presentó en la alcaldía Benito Juárez e interrumpió su presentación para hacerle al público distintos reclamos que no lo dejaron bien parado.

Pati admitió que todos, generalmente, cuando tienen un problema le echan la culpa a los demás porque no se quiere reconocer que se está pasando por algún problema.

La respuesta

“Creo que Aleks se está equivocando tremendamente porque el que está dando la noticia, y yo no he hecho absolutamente nada, ni el equipo de Ventaneando, él es el que ha provocado todo lo que ha pasado en su vida”. Dijo que si ahora Aleks tiene una buena o mala relación con su familia, seguramente él hizo algo para perder a la familia, según lo que él mismo está publicando.

Recordó que cuando salió a la luz en 2018, que un adolescente británico de 17 años difundió capturas de mensajes de Instagram en los que Syntek presuntamente le decía “lindo” y “sexy”, Ventaneando lo buscó para una entrevista, y aunque en un inicio Aleks dijo que sí, finalmente se negó. “A la hora de la hora dijo que no”, expresó Chapoy.

En medio de la polémica, Aleks Syntek lanzó su tema de reggaetón, el género que tanto ha criticado, pero que en esta ocasión decidió convertir en una canción sus propias declaraciones en un En Vivo. Mencionó a Paola Rojas, y su polémica con su exesposo Zague, a lo que ella públicamente le puso un alto, “conmigo no te metas”, expresó. Syntek, en privado, le ofreció una disculpa, la cual Paola aceptó.