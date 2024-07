A semanas de la muerte de Pato Levy, su hermano Coco habla del destino que tendrán sus cenizas, las cuales serán divididas y esparcidas en diferentes sitios, pero uno de estos lugares será a lado de su madre Talina Fernández y su hermana Mariana.

Coco organizó una misa en memoria de su madre, la “dama del buen decir”, por su aniversario luctuoso. A la cita se dieron cita medios y familiares y aunque no llegaron todos, Coco destacó que el solo hecho de que tuvieran en sus pensamientos tanto a Talina como a Pato era más que suficiente.

“Todos están convocados, todos están invitados, no importa que no vengan físicamente, cada quien tiene su vida, todos están con nosotros en el corazón. De repente me han llamado algunos (para decirme) ‘no voy a poder ir’. No importa, ya estás... Si pensaste en mi madre, pensaste en Pato, estás aquí”, considera.

Coco contó que parte de las cenizas de su hermano serán trasladadas al bosque en donde ya descansan los restos de Mariana y doña Talina, pues de esta manera la familia volverá a reunirse. “Un bosque maravilloso, en donde pusimos parte de los restos de Mariana, parte de los retos de mi mamá, voy a llevar parte de los restos de Pato a ese claro de bosque muy pronto”, indicó.

También expresó que tendrá que hablar con la madre de los hijos de Pato, Pedro y Juan, para decidir en qué otras partes se esparcirán sus cenizas; lo único que tiene claro es que ocurrirá en espacios estratégicos, en los que su hermano solía pasar tiempo, pues siempre fue un hombre apasionado por viajar.