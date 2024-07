Raúl Chapa Elizalde, mejor conocido como Pato Machete, uno de los pioneros del rap y hip-hop mexicano, tiene claro su lugar en la escena musical.

Con casi 30 años de trayectoria, a él no le interesa pelear por atraer la atención de los jóvenes a los que solo les interesan las redes sociales que el músico considera fugaces, como Tiktok.

“No voy a competir por la atención de 20 segundos de un morro que nunca ha escuchado una canción completa en su vida; aunque me dé otros cuatro millones de seguidores, prefiero no apostarle a ese mercado que no es lo mío”, aseguró el músico durante la presentación de su próximo show, el 18 de agosto, en el Lunario del Auditorio Nacional.

El regiomontano no llega solo a esta cita, lo acompañará la célebre Ronda Bogotá. “Agradecemos el apoyo que nos dan por los 40 años de Ronda Bogotá con Celso Piña y ya casi los 30 años de nosotros. Estamos muy contentos con este proyecto, donde le damos continuidad a la dinastía de los Piña y, afortunadamente, seguimos trabajando con los hermanos y sobrinos del maestro Celso Piña, estamos haciendo una mezcla de toda esta cultura y herencia que nos dejó el maestro Piña”, explicó Pato.

Este concierto será el preámbulo para el lanzamiento de Cumbia por el mundo, el primer disco de Ronda Machetera que se presentará el 30 de agosto en Monterrey.