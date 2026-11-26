Patricio Borghetti volvió a pisar el foro 1 de Televisa, lugar en el que grabó su primera telenovela: DKDA: sueños de juventud. El exconductor de Venga la alegría sorprendió al ser uno de los integrantes de la edición 2026 de ¿Quién es la máscara?, proyecto que marca el retorno del argentino a la empresa.

Borghetti se dijo muy emocionado de lo que vivió sobre todo cuando grabó el primer programa, pues le tocó estar en el mismo camerino que en aquella época. “Hacía diez años que no pisaba esos foros, cuando llego a mi camerino, era el del foro 1 donde hice mi primer novela. El primer programa era el más difícil para mí porque estaba desbordado de emoción”, expresó.

Pato admitió que haber saludado a Anahí, con quien trabajó en Rebelde, quizá dio muchas pistas para que descubrieran que era él quien estaba detrás de Alex Loro, un tributo a Alex Lora. Anahí compartió una foto junto a Pato recordando lo mucho que lo quiere y la telenovela en la que trabajaron juntos.

Patricio Borghetti se despidió de Venga la alegría, matutino de TV Azteca que condujo durante 9 años, y aunque en su momento no reveló su retorno a Televisa, ahora se sabe que vienen más proyectos en esta empresa para 2027. “Televisa, donde realmente empezó mi camino, realmente empecé a construir mi nombre y mi carrera; fue muy emocionante, me costó mucho el primer día encontrar mi centro y la tranquilidad, porque estaba conmovido”, compartió con la prensa.