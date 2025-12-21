Patrimonio urbano en museo virtual

Hace unas semanas se lanzó el proyecto Museo Mexicano de Otras Realidades del Patrimonio (MMORP), una plataforma virtual en la que los usuarios podrán colaborar a la realización de un mapa del patrimonio urbano mexicano.

El MMORP nace con el apoyo del Instituto Francés de América Latina (IFAL) y del programa In-Pulso Creativo (fondo francés de apoyo a las industrias culturales), y fue desarrollado desde hace 6 meses por el arquitecto mexicano Édgar Martínez.

Este museo virtual reunirá en un solo sitio elementos patrimoniales de cualquier parte de México, y pretende ir más allá de lo establecido por las instituciones culturales como patrimonio cultural.

Es a través de la página web del museo que los usuarios pueden integrar más elementos que consideren patrimonio. Para no caer en errores, se clasificaron cuatro tipos de que pueden ser integrados a este repositorio virtual.

El primero son los elementos arquitectónicos, como una puerta, una ventana, herrería; luego elementos urbanos, como fuentes, esculturas, pisos; siguen elementos de devoción, como cruces, atriales, figuras religiosas o elementos que se encuentran fuera de las iglesias y templos; y la cuarta categoría son elementos gráficos, como pintura mural, tipografías o dibujos.

La forma de añadir un elemento, explica Édgar Martínez, es a través de una fotografía, un video, o incluso un modelado 3D, para aquellos usuarios que tengan mayor conocimiento en diseño digital.

“Lo que buscamos con la plataforma es poderle dar un espacio a este patrimonio desde lo que denominamos patrimonio virtual, es decir, buscamos generar réplicas virtuales, como maquetas 3D, en línea de cualquier elemento”, detalla.

Dice que la plataforma no incluirá el gran patrimonio artístico e histórico de México, pues está volcada al “patrimonio de lo cotidiano”. Hasta este viernes, día del lanzamiento, se tenían registradas 350 piezas de este patrimonio en diferentes partes del país.

Martínez indica que ya se trabajó en el modelado 3D de 50 elementos, pero el objetivo es que cada una de las entradas cuente con esta característica para una mejor comprensión de los objetos registrados.

“Queremos que la gente y los usuarios nos den su definición de patrimonio, aunque, claro, contamos con un equipo que hará una curaduría de las piezas que se suban para integrarlas a este museo digital”, refiere el arquitecto.

Señala que la plataforma fue desarrollada por nueve personas, entre ellas una historiadora, un animador, un programador y un especialista en modelado 3D. Para integrar algún elemento se tiene que dirigir al sitio https://mmorp.mx/.