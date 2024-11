Conocida por sus actuaciones protagónicas en musicales de Broadway y el West End londinense, LuPone ha ganado tres premios Tony, dos premios Laurence Olivier y dos premios Grammy, y en 2006 fue incluida en el Salón de la Fama del Teatro Americano.

Patti Ann LuPone nació el 21 de abril de 1949 en Northport (Nueva York), hija de padres italoamericanos. Su tía tatarabuela era la cantante de ópera italiana nacida en España del siglo xix, Adelina Patti. Su hermano mayor, Robert LuPone (1946-2022) fue un actor, bailarín y director nominado al Premio Tony.

LuPone formó parte de la primera promoción de la División de Drama de la prestigiosa Escuela Juilliard, que también incluía a los actores Kevin Kline y David Ogden Stiers. Se graduó en esa escuela en 1972 con una licenciatura en Bellas Artes.

LuPone tiene un rango vocal de mezzosoprano y es conocida por su voz fuerte y aguda en el circuito de Broadway. En una entrevista de 2008, sostuvo que es “una actriz que canta” y agradecía “tener voz”.

Debutó como cantante de rock en Iphigenia (1971). De 1972 a 1976 se integró a The Acting Company, formada por John Houseman. Allí, entre otras obras, se desempeñó en The Robber Bridegroom, por cuya interpretación fue nominada a su primer Premio Tony. En 1986 The Acting Company realizó una nueva versión de The Cradle Will Rock, en la que LuPone hizo el papel de Moll, recibiendo por ello el Premio Olivier.

Debutó en Broadway en la obra Tres hermanas. Su primer protagónico en un musical fue en La mujer del panadero (The baker’s wife). Fue la primera en interpretar a Eva Perón en la primera versión de Broadway del musical Evita en 1979, por la que ganó un Premio Tony en 1980.

En 1987 LuPone interpretó el papel de Reno Sweeney en el remake de Anything goes, recibiendo el Premio Drama Desk a la mejor actriz de musical. Tras un serio conflicto con Lloyd Weber, LuPone realizó en 1996 un concierto con el título “Patti LuPone en Broadway”, por el que obtuvo el Premio a la Actuación Solista Destacada del Outer Critics Circle Award.

En 2001 protagonizó junto a Peter Gallagher en Broadway el remake de Noises off. La obra tuvo un extraordinario éxito y fue realizada en 348 performances. Otras actuaciones en Broadway incluyen Working (1978), Oliver! (1984) y Muerte accidental de un anarquista (1982).

LuPone ha trabajado con el escritor David Mamet desde 1977 en una gran cantidad de sus obras teatrales (The woods, 1977; All men are whores, 1977; The blue hour, 1978; The water engine, 1978; Edmund, 1982; y The old neighborhood, 1997) y cinematográficas (The water engine, State and Main y Heist).

También ha trabajado en las películas Witness, Just looking, Summer of Sam, Driving miss Daisy, Wise guys, 24 hour woman, Family prayers, Bad faith y City by the sea. Asimismo, ha interpretado papeles en la ópera, con las producciones del Kennedy Center de Regina, To hell and back y Rise and fall of the City of Mahagonny junto a Audra McDonald y dirigida por John Doyle con la Ópera de Los Ángeles.

Fue la primera artista en interpretar a Fantine en la producción londinense del musical Los miserables, que la convirtió en la primera actriz estadounidense en ganar un Premio Oliver. Ha realizado varios trabajos junto a Ryan Murphy. En 2011, LuPone tuvo una aparición en la serie Glee, en varias temporadas de American Horror Story, en la segunda temporada de Pose y en Hollywood.

Entre 2016 y 2020, dio voz al personaje Diamante Amarillo (Yellow Diamond) en Steven Universe, además de la película homónima y la serie epílogo Steven Universe Future.