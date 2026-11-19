Con mucha ilusión y rodeada del cariño de sus familiares, Patricia Iliana celebro sus quince años con una fiesta llena de alegría y momentos inolvidables. La festejada fue la protagonista de una noche muy especial, en la que recibió felicitaciones y buenos deseos de sus seres queridos. Entre música, sonrisas y una gran celebración, disfrutó el inicio de esta etapa tan significativa, dando la bienvenida a nuevos sueños, experiencias y aventuras por vivir