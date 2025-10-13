Paty Cantú se casó en secreto

Un año después de haber anunciado su compromiso, Paty Cantú contrajo matrimonio civil con el actor Christian Vázquez en una ceremonia íntima que, según trascendió, se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Ciudad de México.

De acuerdo con información compartida por la periodista Martha Figueroa, la pareja optó por mantener el enlace en total privacidad, asistidos únicamente por sus familiares más cercanos.

“Fue una boda muy pequeña, de esas que se viven desde el corazón, con la presencia de los padres y sin grandes invitados”, comentó la comunicadora durante su programa. Figueroa expresó su entusiasmo por la noticia, destacando la trayectoria y el talento de la intérprete. “Me dio mucho gusto enterarme, porque admiro profundamente a Paty. Es una artista completa, una mujer talentosa, inteligente y bella; merece toda la felicidad del mundo”, señaló.

Una segunda boda

La periodista añadió que, tras la firma en el acto civil, los recién casados compartieron una comida en Polanco como parte de la celebración. Asimismo, adelantó que no se descarta una segunda ceremonia, posiblemente en Jalisco.

Su compromiso se convirtió en uno de los momentos más entrañables de la cantante, pues se dio el 19 de octubre de 2024, tras culminar el concierto con el que celebró dos décadas de carrera en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.