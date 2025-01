Paty Navidad arremetió contra Anabel Hernández y la vinculó con el narco Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”. Un tanto harta de la polémica, la actriz cuestionó el trabajo de la periodista y dejó caer la idea de que esta podría estar más cerca del mundo que dice investigar de lo que aparenta. “Yo ya entendí que ella escribe libros mezclando verdades con mentiras, pero no se vale que meta a gente que no tiene nada que ver. Porque, aparentemente, la que sabe tanto es ella, ¿no? Digo, al final, ella es la que vende libros de esto. Entonces, ¿quién se beneficia?”, sentenció Navidad.

En uno de sus libros, Anabel asegura que Paty fue invitada a eventos organizados por “El Barbas”, donde le ofrecieron dinero y regalos lujosos. Pero Paty tiene otra versión. “A mí me dijeron que había un señor muy enfermo que era mi fan, que cumplía años y quería verme. Yo pensé que era algo bonito, como un regalo. Hasta me lo imaginé en silla de ruedas. Pero cuando llegué, resultó ser puro cuento. Me engañaron”, relató.

La sorpresa llegó cuando se encontró cara a cara con Beltrán, quien le hizo una propuesta indecorosa. “Le dije que no, gracias. Yo no me dedico a eso, no me prostituyo. Y lo respetó, no insistió y me dejó ir”, asegura.