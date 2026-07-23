Paty Díaz, violentada por Alexis Ayala

Paty Díaz volvió a pronunciarse sobre la relación que mantuvo con Alexis Ayala después de que el actor la mencionara en el reality La casa de los famosos México. “Le llegó el karma”, expone la actriz, quien asegura que vivió episodios de violencia psicológica, agresiones físicas y amenazas contra su vida y la de su hijo, y que ha decidido hacer pública su experiencia para motivar a otras personas a romper el silencio.

Según el testimonio de Díaz, la relación, que duró cinco años, se tornó conflictiva durante la grabación de la telenovela Barrera de amor, cuando descubrió una supuesta infidelidad de Ayala. A partir de ese momento, la convivencia se volvió cada vez más violenta, culminando en una agresión física en un centro comercial.

Episodios

Díaz declaró haber recibido amenazas de muerte de parte de su expareja y que, tras el incidente, buscó asesoría legal y presentó una denuncia para proteger su integridad y la de su hijo. Explicó que consideró necesario compartir su historia para visibilizar la violencia en las relaciones de pareja.