Paty Navidad no se quedó callada al enterarse que Ninel Conde perdió la demanda en contra de Anabel Hernández por daño moral, luego de que ambas fueron señaladas en el libro Emma y las señoras del narco, por tener nexos con el crimen organizado. “(Es) un libro de ciencia ficción, un libro de mentiras de la señora Anabel Hernández. Ella revuelve verdades con mentiras”, indicó la actriz en un encuentro con la prensa.

La sinaloense aseguró que es prácticamente imposible que alguien gane una batalla legal en los tribunales por una razón: “Lo que pasa (es) que nadie le va a poder ganar una demanda a Anabel porque ella escribe libros donde está muy bien protegida, libros donde dice ‘supuesta y alegadamente, se dice, se rumora’, entonces es un libro que está escrito de una manera chismosa, de ciencia ficción, nadie le va a poder ganar una demanda porque ella está muy bien protegida, ella dice muchas cosas de todo mundo, pero no dice ‘aquí están las pruebas y yo lo vi”’, indicó.

Aseguró que todo lo que ha conseguido es gracias a su trabajo y por eso, siempre va a defender su integridad. “Es muy fácil para alguien que no me conoce, como yo le dije a Anabel Hernández: ‘me hubieras hablado y preguntado, yo te hubiera dicho lo que sí y lo que no’, porque soy una persona transparente que no tengo nada que ocultar”, resaltó.

Paty dejó en claro que a ella no le pueden comprobar nada, pues lo que han dicho sobre ella es mentira.

Solidaria

Al cuestionarle si apoya a Ninel, la actriz comentó: “A todas las mujeres que son juzgadas y señaladas nada más porque sí… A ver, ¿qué gana?, ¿qué gana una mujer señalando a otra de esa manera? Como se dice ‘si tienes nexos, pues ve y haz la denuncia donde la tienes que hacer’”.