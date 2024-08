Paty Navidad encara a Anabel Hernández

Paty Navidad reapareció y lo hizo para encarar a la escritora Anabel Hernández, quien a través de sus libros exhibió que la sinaloense estaba relacionada al narco. La actriz de telenovelas estuvo de invitada en el programa La mesa caliente, de Telemundo, donde debatió con Anabel completamente en vivo, al punto de llamarla “chismosa y escritora de cómics”.

Según expuso la periodista en uno de sus libros, Navidad estuvo cantando en un evento privado del narcotraficante fallecido Arturo Beltrán Leyva, pero desde un inicio se negó a cumplir los caprichos del capo. Luego la sinaloense aceptó que sí conoció a Beltrán Leyva y dijo que fue llevada con engaños a ese evento, pero negó que el narcotraficante se haya sobrepasado con ella como asegura Hernández.

“¿Qué te pasa? Anabel, hola, soy Patricia Navidad, qué bueno que te veo, que es por un medio, que no es personalmente como me hubiera gustado. A mí me mencionas en uno de tus libros con tres historias distintas”, señaló la actriz. “Hay una la cual yo acepté, y conté desde que pasó porque me enorgullece y cuenta a mi favor, en la cual deja en claro mis valores, mi integridad, mi dignidad y quién soy”.

Acto seguido, Navidad aseguró que Anabel ha estado escribiendo libros con base en mentiras y no tiene forma de comprobar todo lo que dijo sobre ella. “Pero hay otras dos historias que mencionas que son completamente falsas. Yo te invité en ese momento a que me mostraras las pruebas. Creo que tu libro está basado en cosas que te dicen. Es un libro que está escrito de una manera tramposa, para mí, de ‘me contaron, se dice y se rumora’. No hay cómo me compruebes esas dos historias”, aseveró.

Además, afirmó que ella no se dedica al narco ni tiene un solo nexo como lo menciona Anabel: “Quise ponerle una demanda. No puedo porque su libro está escrito de manera chismosa. Usted lo tiene que vender como cómic, como ciencia ficción. Usted cuenta verdades con mentiras”.