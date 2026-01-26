Paty Navidad encara a periodista

La confrontación entre la actriz Patricia Navidad y la periodista Anabel Hernández alcanzó un nuevo nivel de rivalidad tras las recientes declaraciones de la famosa.

La polémica ha estado desde que Navidad fue mencionada por Hernández en la investigación Las señoras del narco: amar en el infierno y se se hace un presunto vínculo entre ella y el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Durante un reciente encuentro con reporteros, Patricia Navidad defendió su postura y cuestionó la labor periodística de Anabel Hernández. “He visto algunos que dicen ‘y si ella se atrevió a hablar es porque tiene las pruebas’. ¿Por qué no las ha mostrado, pues? Soy la única que la he tratado y la he enfrentado”, señaló la actriz.

Navidad acusó a Hernández: “Ella mezcla verdades con mentiras. Yo creo que dice muchas verdades, pero las revuelve con muchas mentiras, como lo que habló de mí. No tengo nada que esconder”.

La actriz también criticó la falta de acceso a la periodista: “¿Y a mí quién me protege? De mí está difamando la señora, causó un daño moral. Ya son años. Yo he levantado la voz desde el primer momento”.