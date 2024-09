Patricia Navidad amenazó con demandar a Sabine Moussier por una serie de aseveraciones que hizo durante su estancia en el reality show La casa de los famosos México.

Entrevistada afuera de Televisa, Navidad externó su malestar hacia Moussier, quien insinuó que Paty había usado su atractivo y relaciones con ejecutivos para triunfar. “Si ella dice que vio que yo me prostituía, porque es lo que da a entender, con los ejecutivos de Televisa, pues que me diga con cuántos y con quiénes para proceder legalmente”.

Navidad, de 51 años, solicitó una pronta aclaración pública para evitar acciones legales. “Yo espero que ella me diga con quiénes, para que, con toda la pena, yo pueda ir a buscar a estos ejecutivos y ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer. Porque yo no creo que a los ejecutivos tampoco les haya agradado que les levanten ese tipo de falsedades. Ella ofrece disculpas públicas o la demando legalmente”, advirtió la sinaloense.

Paty destacó que su éxito se debe a su esfuerzo y profesionalismo, y no a manipulaciones indebidas. “Molesta porque todo lo que he obtenido lo he conseguido a base de mucho trabajo, mucha disciplina y mucho profesionalismo”.