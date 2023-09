Paty Navidad, por medio de un canal de YouTube manifestó que será la primera y única vez que hablará de lo escrito en el libro de Anabel Hernández, el cual habla de su relación con Arturo Beltrán Leyva, y que tiene inconsistencias.

La actriz no se quedó callada y por medio de la señal respondió a la periodista mexicana. Fue en “Magañísimo” donde dijo que la historia tenía un poco de verdad y relató su versión.

“Lo que narran ahí que en el cuarto (intercambiaron caricias)... no me toqueteó. A lo mejor sí intentó, pero no pasó de ahí y hay que decir la verdad. De ahí salimos y dijo que estaba bien, no pasó nada. Salí, le agradezco al señor, donde esté, que dijo “acompáñenla y dejen que se vaya”.