Paty Navidad ya no apoya a Trump

En 2020, Paty Navidad no tenía la menor duda: Donald Trump, quien se enfrentaba a Joe Biden en las elecciones presidenciales, era, según sus propias palabras, la mejor opción no solo para Estados Unidos, sino también para México y Sudamérica.

A través de redes sociales, la actriz llamó a votar por el republicano el 3 de noviembre y minimizó las protestas de los mexicanos contra sus políticas, calificándolas como simples “berrinches”. “Porque amo México, porque deseo lo mejor para mi familia, para mí, para cada uno de ustedes y para los casi 60 millones de compatriotas que viven de aquel lado, es que he investigado, me he informado, he cuestionado, he analizado cuál es la mejor opción. Hay una sola opción, nos guste o no, estemos o no de acuerdo, es la única que existe”, afirmó entonces.

Sin embargo, cinco años después, el panorama ha cambiado. En los primeros meses del segundo mandato de Trump, el político ha implementado redadas migratorias a lo largo del país, especialmente en California, lo que provocó una reacción muy distinta por parte de la famosa.

Durante un reciente encuentro con la prensa, Paty expresó su decepción por las acciones del presidente contra la comunidad latina: “Yo creo que a todos nos ha pasado, que luego crees en un político y al final resulta que las cosas no se hacen como se prometen, o incluso se hace lo opuesto”.

La actriz también resaltó la realidad de miles de mexicanos que han emigrado en busca de mejores condiciones: “Algunos tienen 30, 40 años o más viviendo allá, aportando a la economía, con familias establecidas”, dijo.

Asimismo, expresó que muchos de ellos ya ocupan puestos importantes, incluso en la política. “Me parece muy inhumano el trato que se les está dando y los señalamientos y juicios tan fuertes a nuestra gente trabajadora”, señala.

Paty no negó haber apoyado a Trump en su momento y recordó que otros artistas, como Lupillo Rivera, también lo hicieron. Mientras tanto, en Estados Unidos continúan los operativos contra migrantes, lo que ha sembrado miedo entre comunidades latinas. Organizaciones ya han preparado manifestaciones en rechazo a estas políticas y la violencia que se ejerce contra los migrantes.